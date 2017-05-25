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14:44 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Я очень рад, что половина выпускников девятых классов пойдёт в ПТУ

По словам мэра, региону нужны квалифицированные рабочие.

Источник: Калининград.Ru

Половина выпускников девятых классов Калининграда продолжат обучение в профессиональных технических училищах. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук на Последнем звонке в ШИЛИ в четверг, 25 мая.

Половина девятиклассников пойдёт в ПТУ. Это меня очень радует. Много было разговоров на эту тему. В городе и в области не хватает квалифицированных рабочих. Наконец, у нас появятся хорошие сварщики, каменщики, водители, которые крайне нужны, — заявил Ярошук.

Он подчеркнул, что стремление учеников идти в десятый класс и затем получать высшее образование за последнее время снизилось, а рабочие специальности очень востребованы в обществе.

В 2017 году в Калининграде выпускаются около семи тысяч учеников. Примерно 4,5 тысячи заканчивают девятый класс, остальные — одиннадцатый.

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