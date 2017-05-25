Глава региона Валерий Шанцев и бывший вице-губернатор Владимир Иванов удостоены звания «Почетный гражданин Нижегородской области»
Всего звания почетного гражданина Нижегородской области удостоены пять человек.
Всего звания почетного гражданина Нижегородской области удостоены пять человек.
Глава региона Валерий Шанцев и бывший
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании регионального парламента 25 мая, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили постановление «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Нижегородской области» 5 жителям региона.
В частности, согласно тексту документа, за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всей Нижегородской области сфере деятельности, направленной на благо населения области, звание почетного гражданина области будет присвоено губернатору региона Валерию Шанцеву, бывшему
Также звания почетного гражданина Нижегородской области удостоены: гендиректор публичного акционерного общества «Завод “Красное Сормово” Николай Жарков, директор, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородский губернский оркестр», заслуженный артист России Евгений Петров.