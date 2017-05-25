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15:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава региона Валерий Шанцев и бывший вице-губернатор Владимир Иванов удостоены звания «Почетный гражданин Нижегородской области»

Всего звания почетного гражданина Нижегородской области удостоены пять человек.

Глава региона Валерий Шанцев и бывший вице-губернатор Владимир Иванов удостоены звания «Почетный гражданин Нижегородской области».

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании регионального парламента 25 мая, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили постановление «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Нижегородской области» 5 жителям региона.

В частности, согласно тексту документа, за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всей Нижегородской области сфере деятельности, направленной на благо населения области, звание почетного гражданина области будет присвоено губернатору региона Валерию Шанцеву, бывшему вице-губернатору региона Владимиру Иванову, главе местного самоуправления городского округа город Первомайск Елене Лебедновой.

Также звания почетного гражданина Нижегородской области удостоены: гендиректор публичного акционерного общества «Завод “Красное Сормово” Николай Жарков, директор, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородский губернский оркестр», заслуженный артист России Евгений Петров.

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