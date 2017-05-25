В столицу Татарстана прибыл Дмитрий Медведев

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министра России в Международном аэропорту «Казань» встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня под председательством Дмитрия Медведева в Казани пройдет заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, на котором будут обсуждаться развитие студенческого технологического предпринимательства и роль университетского предпринимательства в экономике.

Кроме того, Дмитрий Медведев посетит Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, ИТ-лицей КФУ, где пообщается со студентами и встретится в рабочем порядке с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Напомним, завтра, 26 мая, глава Правительства России проведет в столице Татарстана заседание Совета глав правительств СНГ, а во второй половине дня примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.