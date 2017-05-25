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14:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Депутаты Казгордумы посетили 4 поликлиники, которые капитально отремонтируют в этом году

В ходе выездного совещания они побывали в городской поликлинике № 1 и детских городских поликлиниках №№ 10, 7 и 1.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 мая). Депутаты Казгордумы ознакомились с ходом реализации в столице Татарстана новой республиканской программы капремонта учреждений первичного звена здравоохранения. Они посетили 4 учреждения здравоохранения Казани, которые будут отремонтированы уже в этом году — городскую поликлинику № 1 и детские городские поликлиники №№ 10, 7 и 1.

В выездном совещании приняли участие члены постоянной комиссии Казгордумы по охране здоровья горожан и окружающей среды под руководством председателя комиссии Рафаэля Шавалиева, руководитель Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев, представители ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление», Управления Роспотребнадзора по РТ и районных администраций города.

Напомним, что в Казани в 2017—2018 годах планируется капитально отремонтировать 38 учреждений первичного звена здравоохранения — ремонт пройдет в 73 амбулаторно-поликлинических объектах столицы Татарстана. В текущем году будут капитально отремонтированы 25 учреждений первичного звена здравоохранения (53 амбулаторно-поликлинические объекта).

В ходе совещания депутаты интересовались, насколько комфортные условия будут созданы для посетителей. Так, депутат Марат Бикмуллин поднял вопрос сокращения времени заполнения карт пациентов с введением новой информационной системы. Руководитель фракции КПРФ в Казанской городской Думе Алексей Серов обратил внимание на проблему нехватки кадров в медицинских учреждениях города.

Депутаты отметили своевременность принятия республиканской программы, поскольку некоторые поликлиники города расположены в обветшавших зданиях, которые были введены в эксплуатацию более 30 лет назад и требуют срочного капитального ремонта, не проводившегося в них прежде.

Руководитель Управления здравоохранения Ильнур Халфиев сообщил, что в рамках реализации программы капитального ремонта продолжается внедрение проекта «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт», с целью приведения в соответствие современным требованиям материально-технической базы городских медицинских организаций, создания комфортных условий оказания медицинской помощи и пребывания пациентов в медицинских организациях.

На очередной сессии Казанской городской Думы депутатский корпус рассмотрит вопрос «О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Казани», в рамках которого будет также обсужден ход реализации данной программы.

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