Депутаты Казгордумы посетили 4 поликлиники, которые капитально отремонтируют в этом году
В ходе выездного совещания они побывали в городской поликлинике № 1 и детских городских поликлиниках №№ 10, 7 и 1.
В ходе выездного совещания они побывали в городской поликлинике № 1 и детских городских поликлиниках №№ 10, 7 и 1.
(Город Казань KZN.RU, 25 мая). Депутаты Казгордумы ознакомились с ходом реализации в столице Татарстана новой республиканской программы капремонта учреждений первичного звена здравоохранения. Они посетили 4 учреждения здравоохранения Казани, которые будут отремонтированы уже в этом году — городскую поликлинику № 1 и детские городские поликлиники №№ 10, 7 и 1.
В выездном совещании приняли участие члены постоянной комиссии Казгордумы по охране здоровья горожан и окружающей среды под руководством председателя комиссии Рафаэля Шавалиева, руководитель Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев, представители ГКУ «Главное
Напомним, что в Казани в 2017—2018 годах планируется капитально отремонтировать 38 учреждений первичного звена здравоохранения — ремонт пройдет в 73
В ходе совещания депутаты интересовались, насколько комфортные условия будут созданы для посетителей. Так, депутат Марат Бикмуллин поднял вопрос сокращения времени заполнения карт пациентов с введением новой информационной системы. Руководитель фракции КПРФ в Казанской городской Думе Алексей Серов обратил внимание на проблему нехватки кадров в медицинских учреждениях города.
Руководитель Управления здравоохранения Ильнур Халфиев сообщил, что в рамках реализации программы капитального ремонта продолжается внедрение проекта «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт», с целью приведения в соответствие современным требованиям
На очередной сессии Казанской городской Думы депутатский корпус рассмотрит вопрос «О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Казани», в рамках которого будет также обсужден ход реализации данной программы.