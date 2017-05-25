Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Мнение: что советуют экономисты Путину
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
16:36 (мск), источник: 112.ua

Розенко раскритиковал Минсоцполитики, которое «засекретило» работу над пенсионной реформой

Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал Минсоцполитики, которое «засекретило» работу над пенсионной реформой. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту телеканала «112 Украина».

«На мой взгляд, мы продвинулись серьезно в выполнении программы, которая зафиксирована с МВФ, у нас есть прогресс. С другой стороны, есть много вопросов, которые надо решить. В Кабмине продолжаются дискуссии вокруг финальной и окончательной версии пенсионной реформы, на заседании были высказаны определенные замечания и предложения к этой реформе», — заявил Розенко.

Он отметил, что сейчас важно услышать министров, депутатов и общество относительно пенсионной реформы и доработать законопроект, возможно с Нацсоветом реформ, и вынести в ВР его финальную версию.

«Я считаю, что начинать дискуссию о направлениях пенсионной реформы надо было раньше, немножко не продумано была построена работа Минсоцполитики, которая закрыла и засекретила работу над пенсионной реформой. В таких важных вопросах таинственность — не лучший выбор. Надо было создать рабочую группу на уровне представителей министерств, фракций и групп нардепов, специалистов, экспертов. Сейчас важен процесс, когда мы слышим предложения, их надо учесть и подать в ВР», — сказал вице-премьер.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что законопроект пенсионной реформы направлен в Совет реформ, если будут замечания или предложения, он будет возвращен правительству.

Документ был одобрен правительством единогласно.

Законопроект среди прочего подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

По оценкам премьера, в следующем году «осовременивание» пенсий обойдется в 30,7 млрд гривен.

Глава правительства также заявил, что будет просить президента о скором созыве Совета реформ для рассмотрения проекта пенсионной реформы, а также рассчитывает на принятие парламентом соответствующего законопроекта до летних каникул депутатов.

Презентацию изменений в сфере пенсионного обеспечения, которую озвучил премьер на заседании правительства, позже опубликовала пресс-служба Кабмина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рада отменила возвращение к "закону Савченко"
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Суд продлил срок задержания главного бухгалтера «Седьмой студии»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь