Розенко раскритиковал Минсоцполитики, которое «засекретило» работу над пенсионной реформой

«На мой взгляд, мы продвинулись серьезно в выполнении программы, которая зафиксирована с МВФ, у нас есть прогресс. С другой стороны, есть много вопросов, которые надо решить. В Кабмине продолжаются дискуссии вокруг финальной и окончательной версии пенсионной реформы, на заседании были высказаны определенные замечания и предложения к этой реформе», — заявил Розенко.

Он отметил, что сейчас важно услышать министров, депутатов и общество относительно пенсионной реформы и доработать законопроект, возможно с Нацсоветом реформ, и вынести в ВР его финальную версию.

«Я считаю, что начинать дискуссию о направлениях пенсионной реформы надо было раньше, немножко не продумано была построена работа Минсоцполитики, которая закрыла и засекретила работу над пенсионной реформой. В таких важных вопросах таинственность — не лучший выбор. Надо было создать рабочую группу на уровне представителей министерств, фракций и групп нардепов, специалистов, экспертов. Сейчас важен процесс, когда мы слышим предложения, их надо учесть и подать в ВР», — сказал вице-премьер.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что законопроект пенсионной реформы направлен в Совет реформ, если будут замечания или предложения, он будет возвращен правительству.

Документ был одобрен правительством единогласно.

Законопроект среди прочего подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

По оценкам премьера, в следующем году «осовременивание» пенсий обойдется в 30,7 млрд гривен.

Глава правительства также заявил, что будет просить президента о скором созыве Совета реформ для рассмотрения проекта пенсионной реформы, а также рассчитывает на принятие парламентом соответствующего законопроекта до летних каникул депутатов.