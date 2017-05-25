Дубровский провел встречу с Сурковым

На встрече председатель общественного движения доложил главе региона о текущей деятельности штаба общественной поддержки, направлениях работы, а также актуальных проблемах, которые беспокоят южноуральцев, и находятся на контроле активистов общественной организации. Подробнее Анатолий Сурков доложил о контроле регионального проекта «Реальные дела», на который губернатор выделял средства для благоустройства муниципалитетов.

Борис Дубровский поручил общественникам активизировать работу в экологическом направлении и сосредоточиться на реализации в регионе экологических проектов, направленных на улучшение атмосферного воздуха в южноуральской столице и регионе. Также губернатор попросил совместно с активистами движения проработать вопросы, которые можно реализовать и усовершенствовать в рамках Стратегии развития Челябинской области до 2035 года. Глава региона поддержал инициативу общественников о его личном участии в следующем заседании штаба общественной поддержки губернатора.