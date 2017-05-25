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15:40 (мск), источник: Клопс.ru

Цуканов об Алиханове: Из «новых» глав регионов к нему у меня меньше всего вопросов

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов рассказал о том, как выстраиваются его отношения с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Экс-глава региона сообщил об этом в интервью ТАСС.

Источник: Клопс.ru

— Калининград — это моя родина, и первое время, скрывать не буду, мне было крайне сложно смотреть за тем, что происходит в регионе. Всё время оценивал: как бы я поступил, что бы сделал? Но сегодня меньше всего к кому из «новых» глав регионов у меня есть вопросы, это к Антону Алиханову, — заявил Цуканов.

Полпред отметил, что новый руководитель региона работает в областном правительстве с 2015 года. «У него самая большая мотивация с точки зрения работы на посту губернатора и большие возможности проявить себя. Если он проработает в этой должности как минимум лет десять, ему будет только 40 лет — в эти годы некоторые только начинают заниматься политикой, а у него уже будет колоссальный опыт. Я уверен, что у Антона Алиханова должно всё получиться, всё в его руках и в руках его команды», — сказал Николай Цуканов. Экс-губернатор считает, что жители региона «приняли» Алиханова.

Николай Цуканов является бывшим губернатором Калининградской области. В июле 2016 года он был назначен полпредом президента в СЗФО. Врио губернатора региона тогда был назначен Евгений Зиничев, который покинул пост по собственному желанию. В настоящее время врио губернатора региона является Антон Алиханов.

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