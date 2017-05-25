В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН

По словам Гатилова, он представит в Госдуме кандидатуру Небензи на пост постпреда в четверг, 25 мая. Замминистра добавил, что утверждение кандидатуры постпреда «процесс не однодневный», так как после утверждения в Госдуме и Совете Федерации кандидата должен подтвердить своим указом президент.

Замминистра выразил надежду, что процесс завершится «как можно скорее».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что международный комитет Госдумы 25 мая рассмотрит кандидатуру заместителя главы МИД России Василия Небензи на должность постпреда России при ООН. При этом близкий к МИД России собеседник РБК говорил, что все процедуры утверждения Небензи должны завершиться к лету, а приступит дипломат к своим обязанностям летом.