Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского университета

На площадке Института фундаментальной медицины Премьер-министр России встретился с молодыми учеными К (П)ФУ, работающими в высокотехнологичных научных отраслях и ориентирующими свою деятельность на внедрение технологий в экономику.

«Университет у вас знаменитый. И это было правильным решением — собрать вузы в один крупный, классический университет — теперь уже мирового уровня», — отметил Дмитрий Медведев.

Он дал поручение упростить процедуру аренды помещений, используемых для научной деятельности молодых ученых университета.

Председатель Правительства РФ прибыл в Казань в рамках двухдневного рабочего визита. Чуть позже он проведет заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.