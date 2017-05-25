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16:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского университета

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани прошла встреча Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с молодыми учеными Казанского федерального университета.

На площадке Института фундаментальной медицины Премьер-министр России встретился с молодыми учеными К (П)ФУ, работающими в высокотехнологичных научных отраслях и ориентирующими свою деятельность на внедрение технологий в экономику.

«Университет у вас знаменитый. И это было правильным решением — собрать вузы в один крупный, классический университет — теперь уже мирового уровня», — отметил Дмитрий Медведев.

Он дал поручение упростить процедуру аренды помещений, используемых для научной деятельности молодых ученых университета.

Председатель Правительства РФ прибыл в Казань в рамках двухдневного рабочего визита. Чуть позже он проведет заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.

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