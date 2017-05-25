Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского университета
(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани прошла встреча
(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани прошла встреча
На площадке Института фундаментальной медицины
«Университет у вас знаменитый. И это было правильным решением — собрать вузы в один крупный, классический университет — теперь уже мирового уровня», — отметил Дмитрий Медведев.
Он дал поручение упростить процедуру аренды помещений, используемых для научной деятельности молодых ученых университета.
Председатель Правительства РФ прибыл в Казань в рамках двухдневного рабочего визита. Чуть позже он проведет заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.