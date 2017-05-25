«Отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционных проверок», — Михаил Бабич

«Отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционных проверок», — заявил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, говоря об отставке главы Нижнего Новгорода, передает ТАСС.

«Что касается Карнилина, то на прошлой неделе мы подводили итоги антикоррупционной работы в округе за 2015−2016 гг., и я приведу только несколько цифр: за это время, то на прошлой неделе мы подводили итоги антикоррупционной работы в округе за 2015−2016 гг., по основаниям, связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих, сложили полномочия досрочно 228 депутатов, двое из них — депутаты региональных законодательных собраний, и соответственно 226 муниципальных депутатов. Карнилин — один из них», — сказал Бабич.

По его словам, проверка зарубежных активов чиновников занимает около года. Это время уходит в том числе и на то, чтобы документально доказать, что имущество принадлежит чиновнику, подчеркнул Бабич. «Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций — на это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города», — пояснил он.

Приволжский полпред также добавил, что власть поддерживает желание губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева навести порядок в городе. «Давно надо было этим заняться», — подытожил Михаил Бабич.