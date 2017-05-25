Врио главы Прикамья встретился со студентами госуниверситета

Кроме того, он побывал в лабораториях и подразделениях самого крупного в регионе высшего учебного заведения — Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). А студенты ПГНИУ получили возможность пообщаться с ним лично и задать интересующие их вопросы.

Из «Прогноза» — в кабинет

Развитие вузовской науки, выстраивание кооперации между высшими учебными заведениями и предприятиями региона, формирование кадрового резерва и создание благоприятных условий для самореализации талантливой молодежи — это и многое другое стало темой визита.

Посещение ПГНИУ для самого Максима Решетникова тоже оказалось нерядовым — в стенах именно этого вуза полтора десятка лет назад он получил диплом о высшем образовании. Вернее, сразу два — по специальностям «экономист-математик» и «лингвист-переводчик». О годах учебы и преподавателях он не раз вспоминал в ходе экскурсии и встреч с преподавателями и студентами.

Последние и спросили, почему блестящий выпускник экономического факультета, имеющий все шансы на прекрасную профессиональную самореализацию в лучшей IT-компании региона, стал управленцем-чиновником.

— Когда я работал в «Прогнозе», где разрабатывались технологические решения для госструктур, я впервые столкнулся с этой системой, — объяснил Максим Решетников. — И тогда думал, что чиновники ничего не хотят и только вставляют палки в колеса. Пытался с этим бороться, пока мне не сказали: иди и попробуй сам. И я пошел. Теперь борюсь с системой изнутри.

Такой шуточный ответ, конечно, вызвал оживление среди молодежи. Но исполняющий обязанности главы региона продолжил тему вполне серьезно. По его словам, ситуация с точки зрения госуправленца выглядит не так, как казалось ранее, и многое можно изменить. Чем он и занимается.

— Все-таки я не совсем типичный чиновник, — подчеркнул он. — И таких, как я, становится все больше. По таким же лекалам сейчас формируется правительство Пермского края.

Наука в вузе — это не игрушки

О том, как формируется вузовская наука, решаются задачи развития вуза, Максиму Решетникову рассказал президент университета Владимир Маланин. Он провел экскурсию по лабораториям и научным подразделениям учебного заведения.

Одному из ведущих вузов региона сегодня есть чем гордиться. Пермские ученые создают аппаратуру для космических станций — вуз имеет бессрочную лицензию на проведение космических экспериментов и изготовление научных приборов. Только за период с 2013 по 2017 год университет заработал на этом 11 миллионов рублей.

На биологическом факультете создан центр микробных генетических ресурсов — исследовательский комплекс мирового класса. Оборудование, не имеющее аналогов в России, позволяет получить изображение живых микроорганизмов на микро- и наноразмерном уровне. На основе таких исследований разрабатываются современные биокатализаторы.