Врио главы Прикамья встретился со студентами госуниверситета
Очередное заседание Совета ректоров пермских вузов состоялось в расширенном формате — в его работе принял участие исполняющий обязанности губернатора края Максим Решетников.
Очередное заседание Совета ректоров пермских вузов состоялось в расширенном формате — в его работе принял участие исполняющий обязанности губернатора края Максим Решетников.
Кроме того, он побывал в лабораториях и подразделениях самого крупного в регионе высшего учебного заведения — Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). А студенты ПГНИУ получили возможность пообщаться с ним лично и задать интересующие их вопросы.
Из «Прогноза» — в кабинет
Развитие вузовской науки, выстраивание кооперации между высшими учебными заведениями и предприятиями региона, формирование кадрового резерва и создание благоприятных условий для самореализации талантливой молодежи — это и многое другое стало темой визита.
Посещение ПГНИУ для самого Максима Решетникова тоже оказалось нерядовым — в стенах именно этого вуза полтора десятка лет назад он получил диплом о высшем образовании. Вернее, сразу два — по специальностям «экономист-математик» и «лингвист-переводчик». О годах учебы и преподавателях он не раз вспоминал в ходе экскурсии и встреч с преподавателями и студентами.
Последние и спросили, почему блестящий выпускник экономического факультета, имеющий все шансы на прекрасную профессиональную самореализацию в лучшей
— Когда я работал в «Прогнозе», где разрабатывались технологические решения для госструктур, я впервые столкнулся с этой системой, — объяснил Максим Решетников. — И тогда думал, что чиновники ничего не хотят и только вставляют палки в колеса. Пытался с этим бороться, пока мне не сказали: иди и попробуй сам. И я пошел. Теперь борюсь с системой изнутри.
Такой шуточный ответ, конечно, вызвал оживление среди молодежи. Но исполняющий обязанности главы региона продолжил тему вполне серьезно. По его словам, ситуация с точки зрения госуправленца выглядит не так, как казалось ранее, и многое можно изменить. Чем он и занимается.
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Наука в вузе — это не игрушки
О том, как формируется вузовская наука, решаются задачи развития вуза, Максиму Решетникову рассказал президент университета Владимир Маланин. Он провел экскурсию по лабораториям и научным подразделениям учебного заведения.
Одному из ведущих вузов региона сегодня есть чем гордиться. Пермские ученые создают аппаратуру для космических станций — вуз имеет бессрочную лицензию на проведение космических экспериментов и изготовление научных приборов. Только за период с 2013 по 2017 год университет заработал на этом 11 миллионов рублей.
На биологическом факультете создан центр микробных генетических ресурсов — исследовательский комплекс мирового класса. Оборудование, не имеющее аналогов в России, позволяет получить изображение живых микроорганизмов на микро- и наноразмерном уровне. На основе таких исследований разрабатываются современные биокатализаторы.
А на базе лаборатории экспериментальной фармакологии сегодня выполняется два госконтракта, разрабатываются препараты для лечения остеоартроза и сахарного диабета.
Осмотрев научные лаборатории, Максим Решетников отметил, что такие достижения крайне важны для развития Прикамья.
— То, что я увидел сегодня, — это очень высокий уровень, — сказал он. — Бывая на многих промышленных предприятиях, вижу явное присутствие науки. И тот факт, что в вузах продолжают развиваться проекты, начатые
В Перми и среднее образование — высшее
Сегодня все российские регионы живут в условиях жесткой конкуренции, особенно остра она в сфере подготовки профессиональных кадров. По мнению врио губернатора, нужно постараться обязательно удержать достигнутый научный уровень, который и задает в конечном итоге планку профессионализма. Крайне важны перспективы реализации проектов молодежной политики, механизмы поддержки молодых ученых, развитие студенческого спорта и улучшение
Затронув еще несколько тем, Максим Решетников предложил студентам самим задавать вопросы. Молодежь охотно вступила в диалог: посыпались вопросы о законодательстве, экономическом развитии региона, перспективах инновационных и научных разработок и их внедрения.
— Сегодня очень многие выпускники пермских школ легко поступают в столичные и зарубежные вузы, — сказал он. — По моим данным, за последние годы количество молодежи, уезжающей на учебу в другие города, выросло с 17 до 39 процентов. И далеко не все из них возвращаются обратно.
Противопоставить этому можно только интенсивное развитие пермских вузов — необходимо развивать научные школы и направления, в которых Пермь традиционно сильна, определить новые перспективные векторы, по которым есть шанс в обозримые сроки создать существенное конкурентное преимущество.
Без молодежи никуда
На встрече обсуждались вопросы, связанные не только с наукой и образованием. Например, как добиться того, чтобы прекратился «отток мозгов», и в регион начали приезжать высокообразованные и профессиональные кадры?
По словам Максима Решетникова, для того чтобы регион не терял людей, необходимо создавать достойные условия для жизни — врио губернатора подробно рассказал о дальнейших планах развития в крае здравоохранения, инфраструктуры, образования и социокультурных проектов. В ближайшие пять лет пристальное внимание будет уделено дорожному строительству. Уже в этом году в Прикамье предстоит построить и отремонтировать в два раза больше дорог, чем в предыдущем.
Что касается проведения крупных фестивалей, то они тоже обязательно будут. Ведь, по словам врио губернатора, благоустройство и дороги сами по себе не способны привлекать людей — нужны события, ради которых они выйдут на улицу и будут радоваться тому, что живут в Перми.
Подводя итоги дня, Максим Решетников отметил, что университетский диалог оказался полезным и конструктивным.
— Главное, что я увидел в глазах студентов интерес, — сказал он. — Для меня это признак заботы о своем будущем и будущем края. И очень важно, чтобы эти два понятия были связаны. Нам предстоит большая совместная работа, обязательно посмотрим, какие вопросы, на их взгляд, сейчас не решаются и что можно сделать совместно. Ведь молодежь — это неотъемлемая часть общества. И вопросы экономики и спорта, образования и здравоохранения, надо решать вместе с ней.
Визит в ПГНИУ закончился расширенным заседанием Совета ректоров вузов Пермского края, на котором мы обсудили развитие системы высшего образования.