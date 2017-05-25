Баварские и воронежские предприниматели договорились о сотрудничестве
Немецкая делегация сочла регион благоприятным для инвестиций.
Немецкая делегация сочла регион благоприятным для инвестиций.
Предприниматели из Баварии положительно оценили промышленность и аграрный сектор Воронежской области в ходе визита немецкой делегации в Воронеж в четверг, 25 мая. Вместе с губернатором Алексеем Гордеевым немецкие бизнесмены осмотрели ряд воронежских предприятий и договорились о сотрудничестве.
Президент Объединения
— Мы приехали в Воронежскую область посмотреть на возможности региона для сотрудничества с немецкими предпринимателями, потому что мы убеждены, что именно в этом регионе самые подходящие и благодатные условия для такого сотрудничества. Это касается расширения связей между немецкими и воронежскими компаниями не только в аграрном секторе, но и в промышленной сфере. Мы привезли в Воронежскую область 25 компаний и провели здесь серьезные переговоры с российскими партнерами, — рассказал доктор Томас Овербек.
Алексей Гордеев подчеркнул, что Германия остается одним из главных экономических партнеров не только России, но и Воронежской области. Наиболее развитыми губернатор назвал отношения с немецкой стороной в аграрной сфере и промышленности. Глава региона также отметил, что власти области будут стремиться наладить связь с Баварией в сферах науки и образования.
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Губернатор выразил уверенность, что после осмотра представителями немецких компаний воронежских предприятий определенный процент баварских бизнесменов найдет здесь партнеров.
— Конечно, мы уверены, что будут развиваться не только торговые отношения, но и взаимные инвестиции. Господин Овербек сам является бизнесменом и одновременно возглавляет Союз, и это тоже хорошая форма общения, когда наша
В рамках визита немецкой делегации в Воронежскую область представители бизнеса Германии посетили ряд предприятий, работающих в сферах высоких технологий, молочного животноводства и переработки, промышленного производства. В частности, немецкая делегация побывала на предприятиях «KDV», «Заречное», «Молочный комбинат «Воронежский» в хозяйствах «Агроэко», «ЭкоНиваАгро» в индустриальном парке «Масловский».
Контекст
Сотрудничество между Воронежской областью и Баварией начало активно развиваться после визита делегации региона во главе с Алексеем Гордеевым в Баварию в 2011 году. В августе 2015 года стороны договорились о создании совместной программы в сфере сельского хозяйства.
В апреле 2016-го воронежские власти подготовили проекты соглашений о сотрудничестве с Баварией и Венецией. Сотрудничество предполагает совместную разработку планов мероприятий по развитию экономики и транспорта, науки, инноваций, улучшению качества жизни. С Баварией представители региона поработают в сфере сельского и лесного хозяйства и пищевой промышленности.
В мае 2017 года в ходе визита немецкой делегации в Воронежскую область баварские депутаты предложили главе региона наладить обмен студентами между воронежскими и немецкими вузами.