Баварские и воронежские предприниматели договорились о сотрудничестве

Предприниматели из Баварии положительно оценили промышленность и аграрный сектор Воронежской области в ходе визита немецкой делегации в Воронеж в четверг, 25 мая. Вместе с губернатором Алексеем Гордеевым немецкие бизнесмены осмотрели ряд воронежских предприятий и договорились о сотрудничестве.

Президент Объединения Немецко-Российский Экономический Союз, доктор Томас Овербек отметил, что расширение связей Баварии и Воронежской области касается как непосредственно прихода немецких компаний на воронежскую землю, так и создания здесь предприятий.

— Мы приехали в Воронежскую область посмотреть на возможности региона для сотрудничества с немецкими предпринимателями, потому что мы убеждены, что именно в этом регионе самые подходящие и благодатные условия для такого сотрудничества. Это касается расширения связей между немецкими и воронежскими компаниями не только в аграрном секторе, но и в промышленной сфере. Мы привезли в Воронежскую область 25 компаний и провели здесь серьезные переговоры с российскими партнерами, — рассказал доктор Томас Овербек.

Алексей Гордеев подчеркнул, что Германия остается одним из главных экономических партнеров не только России, но и Воронежской области. Наиболее развитыми губернатор назвал отношения с немецкой стороной в аграрной сфере и промышленности. Глава региона также отметил, что власти области будут стремиться наладить связь с Баварией в сферах науки и образования.

— Немецко-Российский Экономический Союз — это достаточно молодая и очень мощная организация, насколько мне известно, туда входят порядка шести тысяч малых и средних предприятий. Бизнес как раз ставит вопрос о том, чтобы отменить санкции, как со стороны Европы, так и соответственно контрсанкции, которые сегодня мешают развивать экономику двух стран. Это, конечно, мероприятие не политическое, но то, что бизнес имеет такую позицию и проявляет интерес к российской экономике, к нашей области — это, наверное, и есть главная платформа к развитию сотрудничества, — сказал Алексей Гордеев.

Губернатор выразил уверенность, что после осмотра представителями немецких компаний воронежских предприятий определенный процент баварских бизнесменов найдет здесь партнеров.

— Конечно, мы уверены, что будут развиваться не только торговые отношения, но и взаимные инвестиции. Господин Овербек сам является бизнесменом и одновременно возглавляет Союз, и это тоже хорошая форма общения, когда наша Торгово-промышленная палата, наш Союз промышленников могут общаться на такой широкой площадке между немецкими и российскими бизнесменами, — отметил губернатор.

В рамках визита немецкой делегации в Воронежскую область представители бизнеса Германии посетили ряд предприятий, работающих в сферах высоких технологий, молочного животноводства и переработки, промышленного производства. В частности, немецкая делегация побывала на предприятиях «KDV», «Заречное», «Молочный комбинат «Воронежский» в хозяйствах «Агроэко», «ЭкоНиваАгро» в индустриальном парке «Масловский».

Контекст

Сотрудничество между Воронежской областью и Баварией начало активно развиваться после визита делегации региона во главе с Алексеем Гордеевым в Баварию в 2011 году. В августе 2015 года стороны договорились о создании совместной программы в сфере сельского хозяйства.

В апреле 2016-го воронежские власти подготовили проекты соглашений о сотрудничестве с Баварией и Венецией. Сотрудничество предполагает совместную разработку планов мероприятий по развитию экономики и транспорта, науки, инноваций, улучшению качества жизни. С Баварией представители региона поработают в сфере сельского и лесного хозяйства и пищевой промышленности.

В мае 2017 года в ходе визита немецкой делегации в Воронежскую область баварские депутаты предложили главе региона наладить обмен студентами между воронежскими и немецкими вузами.