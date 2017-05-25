Власти Подмосковья упразднили Шатурский район
Проектом закона предлагается отнести город Шатура Шатурского района Подмосковья к категории города областного подчинения Московской области.
Проектом закона предлагается отнести город Шатура Шатурского района Подмосковья к категории города областного подчинения Московской области.
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья упразднили Шатурский район Московской области и присоединили к городу Шатура соседние поселения — Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое, образовав из них единый городской округ Шатура. Это следует из законопроекта, принятого сразу в трех чтениях Московской областной думой.
«Проектом закона предлагается отнести город Шатура Шатурского района Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднить Шатурский район и внести соответствующие изменения в закон Московской области «Об
Реорганизацию Шатурского района власти провели, чтобы «привести
Шатурский район за историю Московской области образовывали и упраздняли несколько раз. Последний раз он был сформирован в 1960-х годах, его границы почти соответствовали сегодняшним. В 2017 году муниципалитет включал в себя порядка 190 поселений городского и сельского типа.
Площадь района составляла 2,715 тыс. квадратных километров — это была крупнейшая административная единица Подмосковья. Население муниципального образования в 2017 году составляло 71,3 тыс. человек.