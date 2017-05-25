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16:14 (мск), источник: 112.ua

Сын Порошенко подвел итоги трех лет с момента избрания отца на пост президента

Петр Порошенко был избран президентом Украины на выборах 25 мая 2014 года, то есть три года назад. Комментарий депутата от БПП Алексея Порошенко в кулуарах Рады корреспонденту телеканала «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Это были очень сложные три года. Мы все помним, какое было состояние во время выборов президента три года назад, была активная фаза войны на востоке, были определенные проблемы с наполнением бюджета, и экономический кризис, существенное уменьшение ВВП. Если рассматривать то, где мы находимся сейчас, видим, что ситуация достаточно сложная пока. Но, если сравнивать, ситуация на востоке, мы там имеем модернизированную армию, мы имеем определенную линию фронта, которую ВСУ держат. К сожалению, это не полное отсутствие ежедневных потерь на фронте, но это хотя бы не десятки, как это было три года назад».

«То, что касается международной деятельности, я думаю, что здесь мы получили довольно значительное усиление: мы имеем международную коалицию, которая поддерживает Украину, мы имеем санкции против агрессора. Это тоже очень важная составляющая деятельности президента, потому что по Конституции президент как главнокомандующий отвечает за состояние армии, за военные события и как президент — за международную деятельность. Поэтому я думаю, что по этим направлениям есть, о чем отчитываться».

«Если смотреть в целом по ситуации в стране, по экономической ситуации, социальной, хотелось бы, чтобы ситуация там была лучше, чтобы были выше заработные платы, высокие пенсии. Здесь очень важно понимать ответственность и что за социально-экономическую ситуацию более ответственным является правительство, и здесь правильно было бы, наверное, чтобы парламент и правительство были на одной стороне в экономически социальной сфере. Это то, касательно чего я слышал больше всего нареканий», — прокомментировал Алексей Порошенко.

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