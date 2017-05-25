Сын Порошенко подвел итоги трех лет с момента избрания отца на пост президента

«Это были очень сложные три года. Мы все помним, какое было состояние во время выборов президента три года назад, была активная фаза войны на востоке, были определенные проблемы с наполнением бюджета, и экономический кризис, существенное уменьшение ВВП. Если рассматривать то, где мы находимся сейчас, видим, что ситуация достаточно сложная пока. Но, если сравнивать, ситуация на востоке, мы там имеем модернизированную армию, мы имеем определенную линию фронта, которую ВСУ держат. К сожалению, это не полное отсутствие ежедневных потерь на фронте, но это хотя бы не десятки, как это было три года назад».

«То, что касается международной деятельности, я думаю, что здесь мы получили довольно значительное усиление: мы имеем международную коалицию, которая поддерживает Украину, мы имеем санкции против агрессора. Это тоже очень важная составляющая деятельности президента, потому что по Конституции президент как главнокомандующий отвечает за состояние армии, за военные события и как президент — за международную деятельность. Поэтому я думаю, что по этим направлениям есть, о чем отчитываться».