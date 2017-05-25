Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU —
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU —
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Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.
«Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — сказал в шутку Медведев, предположив, что в этом случае будут результаты.
Лицей был открыт в 2012 году и по итогам 2015/2016 учебного года вошел в десятку лучших образовательных организаций Татарстана и сотню первых российских общеобразовательных организаций по
Медведев посетил