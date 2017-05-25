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16:59 (мск), источник: 112.ua

Позиции Трампа и ЕС по Украине полностью совпадают, — Туск

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине.

Источник: AP 2017

Об этом Туск сказал по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, состоявшейся сегодня утром в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейского Союза.

Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, в частности — по вопросу противодействия терроризму.

В отношении Украины по результатам встречи с Трампом Туск сказал: «Похоже, мы придерживаемся одинаковой позиции».

В то же время, глава Совета ЕС отметил: он «не уверен на 100%, что у них общая позиция по России».

По словам Туска, у сторон остаются также открытыми такие вопросы, как изменение климата и торговля.

Отметим, сегодня, 25 мая, состоялась первая встреча американского президента Дональда Трампа с главами Совета ЕС и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, вчера состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Италии Серхио Матарелла и премьер-министром Паоло Джентилони, во время которой стороны обсудили войну на Донбассе.

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