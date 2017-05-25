Данкверт нашел антибиотики от сифилиса в белорусском молоке

«Мы за свои анализы отвечаем, у нас все методики проверены, все сделано», — сказал Сергей Данкверт.

Также он заявил, что некоторые антибиотики, обнаруженные в белорусском молоке используются в том числе для лечения венерических заболеваний, передает RNS.

Сергей Данкверт устранился от курирования белорусских поставок еще в апреле. Уже больше месяца переговоры с белорусским МСПХ по поводу поставок ведет замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов.

Последний раунд состоялся при участии глав аграрных ведомств Леонида Зайца и Александра Ткачева, после чего для поставок в РФ были вновь открыты 9 белорусских предприятий, в том числе два мясокомбината и семь молокозаводов. Одновременно Россельхознадзор с 24 мая закрыл еще три мясных предприятия.

Между тем, МВД Беларуси подтвердило российским СМИ, что доследственная проверка в отношении Данкверта продолжается. Она инициирована по поручению Лукашенко, который усомнился, что глава Россельхознадзора в своих действиях руководствуется интересами службы, а не личными.