Полтавченко пожелал новым почетным гражданам успехов в труде на благо Петербурга
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил патриарха Кирилла и сенатора Валентину Матвиенко с присвоением звания почетный гражданин Петербурга.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил патриарха Кирилла и сенатора Валентину Матвиенко с присвоением звания почетный гражданин Петербурга.
Главу православной церкви он поблагодарил за возрождение святынь, а спикера СовФеда за старания в укреплении столичного статуса города.
Как сообщает
«Вы внесли большой вклад в возрождение православных святынь
Своей предшественнице, ныне главе верхней палаты российского парламента, губернатор «припомнил» старания по укреплению столичного и международного статуса Петербурга, инвестиционного,
Георгий Полтавченко пожелал Патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко успехов в труде на благо Петербурга и России.