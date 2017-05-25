Серик Абденов вышел из совета директоров РД КМГ

На сайте АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» появилась информация о прошедшем заседании совета директоров компании и общем собрании акционеров.

«В ходе заседания ГОСА совет директоров был переизбран со сроком полномочий до 23 мая 2018 года включительно. В новый состав совета директоров вошли три новых члена — Даурен Карабаев и Ардак Мукушов в качестве представителей АО «Национальная компания КазМунайГаз (НК КМГ), сменив Серика Абденова и Асию Сыргабекову, а также Фрэнсис Соммер был избран в состав совета директоров в качестве независимого неисполнительного директора РД КМГ, сменив Эдварда Уолша», — говорится в опубликованной информации.