Серик Абденов вышел из совета директоров РД КМГ
Серик Абденов вышел из совета директоров АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», сообщает Tengrinews.kz.
Серик Абденов вышел из совета директоров АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», сообщает Tengrinews.kz.
На сайте АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» появилась информация о прошедшем заседании совета директоров компании и общем собрании акционеров.
«В ходе заседания ГОСА совет директоров был переизбран со сроком полномочий до 23 мая 2018 года включительно. В новый состав совета директоров вошли три новых члена — Даурен Карабаев и Ардак Мукушов в качестве представителей АО «Национальная компания КазМунайГаз (НК КМГ), сменив Серика Абденова и Асию Сыргабекову, а также Фрэнсис Соммер был избран в состав совета директоров в качестве независимого неисполнительного директора РД КМГ, сменив Эдварда Уолша», — говорится в опубликованной информации.
В декабре 2016 года сообщалось, что бывший министр труда и социальной защиты населения РК Серик Абденов был избран членом совета директоров АО «Разведка Добыча КазМунайГаз». Тогда он занял пост