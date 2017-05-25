В Парламенте РМ появится 2 новых депутата

Юридическая парламентская комиссия по назначениям и иммунитету утвердила и представила в пленуме парламента заявления об отставке депутатов социалистов Андрея Негуца и Виктора Сорочан и объявила вакантными два мандата, сообщает moldpres.md.

Депутаты представили заявления об отставке после того, как были назначены в качестве послов Республики Молдова в Российской Федерации и в Беларуси.

Следующими по списку социалистов в парламент проходят председатель территориальной организации ПСРМ Кэушень Олег Кучук и секретарь территориальной организации ПСРМ Флорешть Серджиу Гроза. Они смогут приступить к своим обязанностям только после того, как Конституционный суд утвердит их мандаты.