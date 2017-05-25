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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил градсовету разобраться с «черным списком» объектов капстроительства до июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил главному архитектору РК Анне Царевой и действующему Архитектурно-градостроительному совету до 1 июля принять окончательное решение по объектам капитального строительства, внесенным в список запрещенных строек.

Источник: AP 2017

Такое поручение Аксенов дал на заседании градсовета.

«Задача — до 1 июля по опубликованному списку объектов, на которых запрещено строительство, в рамках в том числе работы с градсоветом, решить судьбу этих объектов. Больше времени у нас не будет. Отрасль подвешивать нельзя, нужно просто определиться: если планируется снос, тогда мы формируем по этому объекту правовую процедуру и идем по ней, если это нормальный объект — разрешаем дальше строительство», — отметил Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), глава Республики Крым Сергей Аксенов дополнил свое распоряжение от 24 апреля 2017 года «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» списком из 396 объектов, где запрещены работы по строительству и реконструкции. Соответствующий документ о внесении изменений в ранее принятое распоряжение, датированное 28 апреля 2017 года, опубликован на сайте Совета министров РК.

Ранее на сайте крымского правительства был размещен не связанный с распоряжением главы Крыма «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» список из 473 объектов капитального строительства, в отношении которых уполномоченные исполнительные органы РК и структурные подразделения органов местного самоуправления зафиксировали нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства. При этом глава Республики отмечал, что этот список — «плавающий», то есть, по его словам, он может как пополняться, так и сокращаться.

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