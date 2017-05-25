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18:51 (мск), источник: Sputnik.md

Первые задержания в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Секретарь муниципального совета Кишинева и двое мунсоветников задержаны в четверг по делу о коррупции, заявила РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Анжела Старински.

Источник: Sputnik.md

«Секретарь муниципального совета Кишинева и двое советников задержаны НАЦ и прокурорами сегодня после обеда. Они проходят по делу о пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Детали будут позже», — заявила Старинcки.

Как сообщает местная пресса, речь идет о Валерии Диденко, Олеге Онищенко и Геннадии Думанском.

Ранее пресс-секретарь мэрии Кишинева Вадим Брынзанюк заявлял, что в кабине у мэра столицы Молдавии Дорина Киртоакэ проходят обыски.

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