Первые задержания в мэрии Кишинева

«Секретарь муниципального совета Кишинева и двое советников задержаны НАЦ и прокурорами сегодня после обеда. Они проходят по делу о пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Детали будут позже», — заявила Старинcки.

Как сообщает местная пресса, речь идет о Валерии Диденко, Олеге Онищенко и Геннадии Думанском.