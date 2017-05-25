Уплотнения застройки центра Ялты не будет — Аксенов

Об этом он заявил на заседании Архитектурно-градостроительного совета РК при рассмотрении проекта планировки территории центра города.

«В этой зоне нельзя допустить никакого уплотнения. Строительство — только социальное жилье для ялтинцев и только если есть приспособленные территории. Должны быть максимально открытые пространства, широкие улицы и удобные тротуары. Это должна быть образцовая центральная часть города. Хватит работать на уплотнение», — призвал глава РК.

Аксенов также отметил, что специально созданная рабочая группа должна выявить проблемные участки и строения в этой части города и разработать по этим объектам отдельный план действий.

В ходе заседания градсовета был представлен проект планировки центра Ялты, разработанный проектным институтом «Геоплан». Во время рассмотрения документа были озвучены предложения по внесению в него ряда изменений. Перед утверждением проект также пройдет процедуру общественных слушаний.