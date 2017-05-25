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18:17 (мск), источник: РИА Крым

Уплотнения застройки центра Ялты не будет — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещает не допустить уплотнения застройки центральной части Ялты.

Об этом он заявил на заседании Архитектурно-градостроительного совета РК при рассмотрении проекта планировки территории центра города.

«В этой зоне нельзя допустить никакого уплотнения. Строительство — только социальное жилье для ялтинцев и только если есть приспособленные территории. Должны быть максимально открытые пространства, широкие улицы и удобные тротуары. Это должна быть образцовая центральная часть города. Хватит работать на уплотнение», — призвал глава РК.

Аксенов также отметил, что специально созданная рабочая группа должна выявить проблемные участки и строения в этой части города и разработать по этим объектам отдельный план действий.

В ходе заседания градсовета был представлен проект планировки центра Ялты, разработанный проектным институтом «Геоплан». Во время рассмотрения документа были озвучены предложения по внесению в него ряда изменений. Перед утверждением проект также пройдет процедуру общественных слушаний.

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