Уплотнения застройки центра Ялты не будет — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещает не допустить уплотнения застройки центральной части Ялты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещает не допустить уплотнения застройки центральной части Ялты.
Об этом он заявил на заседании
«В этой зоне нельзя допустить никакого уплотнения. Строительство — только социальное жилье для ялтинцев и только если есть приспособленные территории. Должны быть максимально открытые пространства, широкие улицы и удобные тротуары. Это должна быть образцовая центральная часть города. Хватит работать на уплотнение», — призвал глава РК.
Аксенов также отметил, что специально созданная рабочая группа должна выявить проблемные участки и строения в этой части города и разработать по этим объектам отдельный план действий.
В ходе заседания градсовета был представлен проект планировки центра Ялты, разработанный проектным институтом «Геоплан». Во время рассмотрения документа были озвучены предложения по внесению в него ряда изменений. Перед утверждением проект также пройдет процедуру общественных слушаний.