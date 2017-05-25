Аксенов потребовал до 1 июля решить судьбу замороженных строек в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Судьба объектов, строительство которых было заморожено в Крыму до проверки архитектурно-градостроительным советом, должна быть решена до 1 июля 2017 года. Такую задачу перед главным архитектором региона Анной Царевой поставил глава республики Сергей Аксенов.

«До 1 июля задача вам как архитектору по тому списку, по которому у нас запрещено строительство в рамках работы с градсоветом, решить судьбу этих объектов. У нас больше времени не будет. “Морозить” строителей нельзя, надо определяться», — сказал он в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета, обращаясь к Царевой.

Ранее в конце апреля сообщалось, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер и затрагивает в основном приморские районы Крыма. При этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств. Чуть позже стало известно, что в список запрещенных строек попали около 400 объектов, остальным власти разрешили продолжить работу.