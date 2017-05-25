Аксенов потребовал до 1 июля решить судьбу замороженных строек в Крыму
Глава Крыма заявил, что власти должны либо снести стройки как нарушающие законодательство объекты, либо разрешить продолжить работу после устранения нарушений.
Глава Крыма заявил, что власти должны либо снести стройки как нарушающие законодательство объекты, либо разрешить продолжить работу после устранения нарушений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Судьба объектов, строительство которых было заморожено в Крыму до проверки
«До 1 июля задача вам как архитектору по тому списку, по которому у нас запрещено строительство в рамках работы с градсоветом, решить судьбу этих объектов. У нас больше времени не будет. “Морозить” строителей нельзя, надо определяться», — сказал он в ходе заседания республиканского
Ранее в конце апреля сообщалось, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер и затрагивает в основном приморские районы Крыма. При этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств. Чуть позже стало известно, что в список запрещенных строек попали около 400 объектов, остальным власти разрешили продолжить работу.
«Если мы планируем снос, если объект ни в одни ворота не лезет, то мы по нему принимаем план действий, правовую процедуру. Но если это нормальный объект, соответствующий реалиям, но если есть