Кабмин обсудил законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года

Этот мужчина утром шел по делам, связанным с оформлением документов. Но по дороге решил заглянуть в знакомый бар недалеко от Центрального рынка, да так больше о делах и не вспомнил.

Работники бара признают: выпивка делает клиентов агрессивными.

«Столы переворачивают, нас обзывают всякими словами. Трудно с ними».

«Организм по разному реагирует на внешние раздражители, с разной эмоциональной нагрузкой. Именно в таких ситуациях происходит сбой психических механизмов», — сказала психолог ГИП Мария Мельник.

По данным полиции, большинство граждан, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, были старше 30 лет. Две трети таких преступлений, произошли, когда виновные находились за рулем или в транспорте. В три раза реже нетрезвые нарушители посягали на свободу личности. 14% преступлений, совершенных под влиянием алкоголя, были направлены против политических свобод или общественного порядка. Ещё 12% — против несовершеннолетних.

«Когда люди нарушают общественный порядок, создают проблемы в семье или обществе, ведут себя недостойно, мы отправляем их на прохождение наркологической экспертизы», — отметил врач Республиканского наркодиспансера Евдокия Пачу.

Граждан, страдающих алкоголизмом, направляют на бесплатное лечение в наркодиспансер. Тех, кто отказывается, лечат в принудительном порядке по решению суда. Таких ежегодно в среднем 25 человек.

Для снижения негативных последствий потребления алкоголя планируется законом запретить продажу спиртных напиткой лицам младше 21 года.

«Так и должно быть. Уж очень многие потребляют алкоголь, и проблем от этого только больше».

Больше всего правонарушений, вызванных потреблением алкоголя, — почти 39% — зарегистрировали в Новоаненском районе. Следующие в списке — Чимишлийский и Флорештский районы. В Басарабясском районе зафиксировано 12% от общего числа преступлений. В Оргеевском — десять с половиной процентов.