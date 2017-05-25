Трамп назвал Россию в числе главных угроз для НАТО

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.

Накануне саммита генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что послы государств — членов альянса одобрили присоединение НАТО к международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с ИГ*. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на нынешнем саммите.

Трамп также намерен обсудить с партнерами по НАТО финансирование деятельности организации. В 2014 году члены альянса договорились тратить на взносы не менее двух процентов от объема своего ВВП. Однако из 28 государств это требование выполняют лишь США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Больше всего на нужды НАТО тратит Вашингтон — 3,61%.

*Террористическая организация, запрещенная в России.