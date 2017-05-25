Трамп назвал Россию в числе главных угроз для НАТО
Альянс должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом и проблеме миграции, а также на угрозах со стороны России, заявил Трамп, выступая на саммите в Брюсселе.
Альянс должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом и проблеме миграции, а также на угрозах со стороны России, заявил Трамп, выступая на саммите в Брюсселе.
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России» в числе угроз для Организации Североатлантического договора.
Речь президента США транслировали американские телеканалы.
В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.
Накануне саммита генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что послы государств — членов альянса одобрили присоединение НАТО к международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с ИГ*. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на нынешнем саммите.
Трамп также намерен обсудить с партнерами по НАТО финансирование деятельности организации. В 2014 году члены альянса договорились тратить на взносы не менее двух процентов от объема своего ВВП. Однако из 28 государств это требование выполняют лишь США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Больше всего на нужды НАТО тратит Вашингтон — 3,61%.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Один из сенаторов напомнил, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии (американские сенаторы во множестве страдают такого рода историческими и географическими провалами сознания, им сложно понять, что русские в районе современного Мурманска появились еще до того, как Колумб открыл Америку). Он спросил, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия «в этих холодных и теплых водах».
«За счет этого продвижения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье», – ответил генерал Стюарт. «Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России, – пояснил он. – Их цель – самозащита, создание для себя «буферной зоны». Это цитата из документа Американской военной разведки!!! Вот так вот..... Есть трезвые головы и в Штатах!!