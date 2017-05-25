Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
12«Евровидение-2017»
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
18:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал Россию в числе главных угроз для НАТО

Альянс должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом и проблеме миграции, а также на угрозах со стороны России, заявил Трамп, выступая на саммите в Брюсселе.

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России» в числе угроз для Организации Североатлантического договора.

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

Речь президента США транслировали американские телеканалы.

Читайте также
Трамп поддержал Евросоюз в необходимости «привлечь Россию к ответу» за Крым

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.

Накануне саммита генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что послы государств — членов альянса одобрили присоединение НАТО к международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с ИГ*. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на нынешнем саммите.

Трамп также намерен обсудить с партнерами по НАТО финансирование деятельности организации. В 2014 году члены альянса договорились тратить на взносы не менее двух процентов от объема своего ВВП. Однако из 28 государств это требование выполняют лишь США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Больше всего на нужды НАТО тратит Вашингтон — 3,61%.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
8
Vadym Kachyrovskiy
Россия пытается вырваться из окружения НАТО и создает для себя защитные барьеры. Директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт подтвердил это на слушаниях в сенате США по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки. Специально к выступлению генерала Стюарта в сенате РУМО подготовило специальный доклад об угрозах для обороны США, в котором уделено место и России. Там в том числе особо подробно рассказано о перспективах войны в Донбассе как их видит американская военная разведка.
Один из сенаторов напомнил, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии (американские сенаторы во множестве страдают такого рода историческими и географическими провалами сознания, им сложно понять, что русские в районе современного Мурманска появились еще до того, как Колумб открыл Америку). Он спросил, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия «в этих холодных и теплых водах».
«За счет этого продвижения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье», – ответил генерал Стюарт. «Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России, – пояснил он. – Их цель – самозащита, создание для себя «буферной зоны». Это цитата из документа Американской военной разведки!!! Вот так вот..... Есть трезвые головы и в Штатах!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
не удивляет! удивило ббб обратное)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Европа помнит , как появился фашизм и не хочет повторения . Мы же грезим той системой и просто поэтапно к ней приближаемся . Ну и напомню "патриотикам " , что боятся не сильных , а тупых и безнравственных
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дочь знаменитого актера признана самой красивой женщиной
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Задержание главного бухгалтера «Седьмой студии» продлено
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь