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18:47 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов предложил аннулировать документы на самострои, выданные при Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Власти Крыма выступили с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят аннулировать права собственности на самострои, выданные государственными органами Украины.

Источник: РИА "Новости"

«По моей инициативе были сформированы предложения, направленные правительству РФ о внесении поправок в закон “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя”, которые дадут возможность признавать недействительными выданные государственными органами Украины документы, подтверждающие право собственности на участки в Крыму и в Севастополе или право их пользования», — написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Республики отметил, что данные предложения направлены, прежде всего, на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, территорий общего пользования, на расширение перспектив развития приморских регионов. Предложенные изменения в федеральное законодательство не касаются социальной сферы, приватизации жилья, вопросов, связанных с садоводством, огородничеством, ведением дачного хозяйства. Они также не затрагивают сельскохозяйственное производство, личные подсобные хозяйства, деятельность добросовестных застройщиков и другие социально значимые сферы.

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«Соответственно, никаких негативных последствий для жителей Крыма и для экономики полуострова не будет. Риска потери земельных участков нет. Никаких обязательств и сроков переоформления украинских документов на российские предложенные изменения не предполагают», — пояснил Аксенов.

По его словам, в украинский период предпринимателям и различным организациям выдавались разрешения на размещение объектов недвижимости на территориях пляжей, заповедников, лечебно-оздоровительных учреждений, на землях лесного фонда, в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения. Один из примеров — территория Алупкинского дворцово-паркового музея, где юридическому лицу был отведен участок для ведения предпринимательской деятельности. Похожая ситуация сложилась в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

«Мы знаем, что многие разрешения при Украине выдавались в нарушение всех существовавших на тот момент законодательных норм», — подчеркнул Аксенов. По его словам, решения этой проблемы в рамках существующего федерального законодательства на сегодняшний день нет. «Наши предложения сейчас проходят согласования на федеральном уровне. После рассмотрения и обсуждения этих предложений будет выработан согласованный проект, который пройдет обязательную правовую экспертизу на всех уровнях», — сказал глава Крыма.

Он подчеркнул, что ни один объект в Крыму не должен быть построен в ущерб закону, интересам крымчан и экологии.

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