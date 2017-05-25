Москаль назвал свою зарплату за апрель

Сегодня портал 112.ua опубликовал статью «Когда в подчинении целая область: Какие зарплаты получают украинские губернаторы», в которой мы назвали оклады всех губернаторов, за исключением Москаля. Его пресс-служба не прислала ответ на запрос.

В эфире «112 Украина» губернатор сам поднял эту тему, заявив, что это его недоработка, что он единственный не назвал зарплату. «Докладываю вам — за апрель 112 тыс. грн», — сказал Москаль.

Затем его пресс-секретарь уточнил, что Геннадий Геннадиевич оговорился, назвав вместо зарплаты телеканал, а реальная зарплата за апрель составила 23 тыс. грн.

Таким образом, Москаль располагается на 5 месте в списке самых высокооплачиваемых губернаторов. Его в апреле обошли Павел Жебривский, Юрий Гарбуз, Сергей Кузьменко и Александр Фищук.