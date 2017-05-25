Москаль назвал свою зарплату за апрель
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль назвал свою зарплату за апрель 2017 года. Она составила 23 тысячи гривен. Об этом он сообщил телеканалу «112 Украина».
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль назвал свою зарплату за апрель 2017 года. Она составила 23 тысячи гривен. Об этом он сообщил телеканалу «112 Украина».
Сегодня портал 112.ua опубликовал статью «Когда в подчинении целая область: Какие зарплаты получают украинские губернаторы», в которой мы назвали оклады всех губернаторов, за исключением Москаля. Его
В эфире «112 Украина» губернатор сам поднял эту тему, заявив, что это его недоработка, что он единственный не назвал зарплату. «Докладываю вам — за апрель 112 тыс. грн», — сказал Москаль.
Затем его
Таким образом, Москаль располагается на 5 месте в списке самых высокооплачиваемых губернаторов. Его в апреле обошли Павел Жебривский, Юрий Гарбуз, Сергей Кузьменко и Александр Фищук.