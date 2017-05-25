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20:50 (мск), источник: 112.ua

Москаль назвал свою зарплату за апрель

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль назвал свою зарплату за апрель 2017 года. Она составила 23 тысячи гривен. Об этом он сообщил телеканалу «112 Украина».

Источник: 112.ua

Сегодня портал 112.ua опубликовал статью «Когда в подчинении целая область: Какие зарплаты получают украинские губернаторы», в которой мы назвали оклады всех губернаторов, за исключением Москаля. Его пресс-служба не прислала ответ на запрос.

В эфире «112 Украина» губернатор сам поднял эту тему, заявив, что это его недоработка, что он единственный не назвал зарплату. «Докладываю вам — за апрель 112 тыс. грн», — сказал Москаль.

Затем его пресс-секретарь уточнил, что Геннадий Геннадиевич оговорился, назвав вместо зарплаты телеканал, а реальная зарплата за апрель составила 23 тыс. грн.

Таким образом, Москаль располагается на 5 месте в списке самых высокооплачиваемых губернаторов. Его в апреле обошли Павел Жебривский, Юрий Гарбуз, Сергей Кузьменко и Александр Фищук.

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Новости 112. Выпуск от 21:00, 24.05.2017
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