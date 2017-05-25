Рада провалила проект об основах кибербезопасности Украины

Однако нардепы все же смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы направить законопроект на повторное второе чтение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Решение поддержали менее 226 народных депутатов. Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос о возвращении к рассмотрению законодательной инициативы, однако депутаты не поддержали его.

При этом народные избранники при рассмотрении поправок исключили из документа те, которые по словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, угрожали бы функционированию системы ProZorro.

При этом народные избранники при рассмотрении поправок исключили из документа те, которые по словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, угрожали бы функционированию системы ProZorro.

Координацию деятельности в сфере кибербезопасности, как составляющей национальной безопасности Украины, согласно документу, будет осуществлять президент Украины через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

Закон дает определение таких понятий: кибербезопасность, кибератака, кибертерроризм, киберзащита, кибероборона, критически важные объекты инфраструктуры, киберразведка.

В документе также прописан перечень предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть отнесены к объектам критической инфраструктуры.

Напомним, законопроект о кибербезопасности был принят в первом чтении 20 сентября 2016 года.

В феврале президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации».