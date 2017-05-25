Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Жительница Самары родила дочь во время круиза по Волге
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
20:55 (мск), источник: Ipress.ua

Рада провалила проект об основах кибербезопасности Украины

Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№ 2126) об основах обеспечения кибербезопасности Украины и отправила его на повторное второе чтение.

Источник: Ipress.ua

Решение поддержали менее 226 народных депутатов. Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос о возвращении к рассмотрению законодательной инициативы, однако депутаты не поддержали его.

Однако нардепы все же смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы направить законопроект на повторное второе чтение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом народные избранники при рассмотрении поправок исключили из документа те, которые по словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, угрожали бы функционированию системы ProZorro.

Координацию деятельности в сфере кибербезопасности, как составляющей национальной безопасности Украины, согласно документу, будет осуществлять президент Украины через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

Закон дает определение таких понятий: кибербезопасность, кибератака, кибертерроризм, киберзащита, кибероборона, критически важные объекты инфраструктуры, киберразведка.

В документе также прописан перечень предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть отнесены к объектам критической инфраструктуры.

Напомним, законопроект о кибербезопасности был принят в первом чтении 20 сентября 2016 года.

В феврале президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Черновцах городские власти запретили Оппозиционный блок и люстрировали мэра
Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь