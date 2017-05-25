Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
20:41 (мск), источник: 112.ua

Черновицкий горсовет запретил деятельность партии «Оппозиционный блок»

Черновицкий горсовет 25 мая принял решение запретить деятельность партии «Оппозиционный блок», а также провести люстрацию всех бывших «регионалов» и городского головы Алексея Каспрука, передает «Укринформ».

«На 29-й сессии Черновицкого городского совета VII-го созыва 25 мая депутаты приняли решение запретить деятельность партии “Оппозиционный блок”, а также провести люстрацию всех бывших “регионалов” и городского головы Алексея Каспрука», — говорится в сообщении.

С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Свобода» в городском совете Андрей Илюк. Также он предложил проголосовать за рекомендацию городскому голове не назначать в исполнительные органы власти Черновцов бывших членов Партии регионов.

После короткого обсуждения и дополнений депутаты такое решение приняли.

В проголосованном проекте говорится, что кроме бывших регионалов, городскому голове не стоит брать на работу также и коммунистов. По решению депутатов Черновецкого горсовета, те депутаты, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, и городской голова должны сложить полномочия.

При этом следует отметить, что такую волну недовольства в сессионном зале вызвало назначение на должность директора Департамента ЖКХ городского совета Ярослава Кушнирика, который был членом Партии регионов.

Как сообщалось ранее, партия «Оппозиционный блок» не сотрудничала с американским политтехнологом Полом Манафортом, об этом сообщил заместитель председателя фракции «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Волынской обл. разоблачили подпольный цех по обработке янтаря, изъяли более 300 камня
Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Задержание главного бухгалтера «Седьмой студии» продлено
Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь