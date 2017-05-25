Черновицкий горсовет запретил деятельность партии «Оппозиционный блок»

«На 29-й сессии Черновицкого городского совета VII-го созыва 25 мая депутаты приняли решение запретить деятельность партии “Оппозиционный блок”, а также провести люстрацию всех бывших “регионалов” и городского головы Алексея Каспрука», — говорится в сообщении.

С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Свобода» в городском совете Андрей Илюк. Также он предложил проголосовать за рекомендацию городскому голове не назначать в исполнительные органы власти Черновцов бывших членов Партии регионов.

После короткого обсуждения и дополнений депутаты такое решение приняли.

В проголосованном проекте говорится, что кроме бывших регионалов, городскому голове не стоит брать на работу также и коммунистов. По решению депутатов Черновецкого горсовета, те депутаты, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, и городской голова должны сложить полномочия.

При этом следует отметить, что такую волну недовольства в сессионном зале вызвало назначение на должность директора Департамента ЖКХ городского совета Ярослава Кушнирика, который был членом Партии регионов.

Как сообщалось ранее, партия «Оппозиционный блок» не сотрудничала с американским политтехнологом Полом Манафортом, об этом сообщил заместитель председателя фракции «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.