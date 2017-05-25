Рева пообещал ежегодно повышать пенсии с учетом инфляции

«Никаких минусов для пенсионеров этот проект не содержит. Проектом закона предусмотрено повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и отмены ограничения пенсий для работающих пенсионеров», — сказал министр.

Рева отметил, что около 5,6 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий согласно новому размеру зарплат.

«При условии, если депутаты поддержат пенсионную реформу, а Верховная Рада примет законопроект, уже с 1 октября вступят в силу его отдельные положения, которые позволят увеличить размер пенсий», — сообщил министр.

«Конкретный размер надбавок будет зависеть от конкретных пенсионных дел — это зависит от уровня заработка и от стажа. И это только начало — законом будет введен механизм, который позволит повышать размер пенсий ежегодно, и не только на уровень инфляции, но и в соответствии с уровнем роста средней заработной платы», — заявил Рева.