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21:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рева пообещал ежегодно повышать пенсии с учетом инфляции

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Нет никаких норм в проекте пенсионной реформы, которые бы негативно повлияли на украинских пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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«Никаких минусов для пенсионеров этот проект не содержит. Проектом закона предусмотрено повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и отмены ограничения пенсий для работающих пенсионеров», — сказал министр.

Рева отметил, что около 5,6 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий согласно новому размеру зарплат.

«При условии, если депутаты поддержат пенсионную реформу, а Верховная Рада примет законопроект, уже с 1 октября вступят в силу его отдельные положения, которые позволят увеличить размер пенсий», — сообщил министр.

«Конкретный размер надбавок будет зависеть от конкретных пенсионных дел — это зависит от уровня заработка и от стажа. И это только начало — законом будет введен механизм, который позволит повышать размер пенсий ежегодно, и не только на уровень инфляции, но и в соответствии с уровнем роста средней заработной платы», — заявил Рева.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий, которое станет возможным с октября текущего года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива.

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