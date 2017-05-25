Выйдя на свободу, Гамбург потребовал снять арест со своего особняка

Центральный районный суд Омска начал рассматривать обращение Олега Любушкина, адвоката бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга, в котором он просит снять арест с принадлежащих его клиенту оружия и элитного особняка в Новой Чукреевке. Гамбург считает это обоснованным, поскольку уже возместил ущерб государству в 7 млн рублей, сообщает «Блог омских расследований».

Первое заседание 24 мая не состоялось, так как представитель отдела приставов по Кировскому округу, где находится особняк Гамбурга, в суд никто не явился.