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21:19 (мск), источник: Om1.ru

Выйдя на свободу, Гамбург потребовал снять арест со своего особняка

Также он намерен вернуть арестованное у него оружие.

Источник: Om1.ru

Центральный районный суд Омска начал рассматривать обращение Олега Любушкина, адвоката бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга, в котором он просит снять арест с принадлежащих его клиенту оружия и элитного особняка в Новой Чукреевке. Гамбург считает это обоснованным, поскольку уже возместил ущерб государству в 7 млн рублей, сообщает «Блог омских расследований».

Первое заседание 24 мая не состоялось, так как представитель отдела приставов по Кировскому округу, где находится особняк Гамбурга, в суд никто не явился.

Напомним, 28 апреля Гамбург, осужденный на 5,5 лет за махинации с земельными участками в Чукреевке, вышел из колонии № 8 по УДО. В заключении он отбыл половину срока. Принимая решение о его освобождении, суд учел, что экс-чиновник погасил нанесенный бюджету города Омска ущерб в 7 миллионов 450 рублей, хотя это лишь та сумма, которая была предъявлена по эпизоду с продажей «Чародейки». По вопросу продажи участков в Чукреевке, ущерб от которых первоначально оценили в 200 млн рублей, будут делать перерасчет. В связи с этим возмещение ущерба по земельным делам будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.

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