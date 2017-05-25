Выйдя на свободу, Гамбург потребовал снять арест со своего особняка
Также он намерен вернуть арестованное у него оружие.
Также он намерен вернуть арестованное у него оружие.
Центральный районный суд Омска начал рассматривать обращение Олега Любушкина, адвоката бывшего первого
Первое заседание 24 мая не состоялось, так как представитель отдела приставов по Кировскому округу, где находится особняк Гамбурга, в суд никто не явился.
Напомним, 28 апреля Гамбург, осужденный на 5,5 лет за махинации с земельными участками в Чукреевке, вышел из колонии № 8 по УДО. В заключении он отбыл половину срока. Принимая решение о его освобождении, суд учел, что