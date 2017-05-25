Видишенко: США передали Меркель ведущую роль в минском процессе

Об украинском вопросе на G7 высказался политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

«Важным аспектом является фактическая передача со стороны Вашингтона Берлину и лично канцлеру Меркель непосредственно ведущей роли в минском процессе со стороны западных стран, со стороны западной коалиции Северо-Атлантического Альянса. Так как, пока США на ближнесрочную перспективу девальвирует собственное негласное участие при сохранении на уровне высшем госсекретаря Тилерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, они продолжают вести данный процесс, минский процесс на высшем уровне. Но все-таки пальму первенства передают в руки Берлина. И именно Берлин, или лично Меркель, будет играть роль первой скрипки со стороны стран Запада в нашем украинском урегулировании», — отметил эксперт.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.