В МВД озвучили «стоимость» спецоперации по задержанию налоговиков

Накануне, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых «налоговых площадках».

«246 миллионов (1/5 миллиарда) гривен судебного залога за только 12 из 25 подозреваемых экс-налоговиков Клименко — против 330 тыс. бюджетных гривен на общую масштабную антикоррупционную операцию МВД и ГПУ. Почувствуйте разницу», — написал Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Ранее глава МВД Арсен Аваков озвучил размеры изъятых у задержанных налоговиков средств.