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23:22 (мск), источник: Интерфакс

Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ

При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действиях.

Источник: AP 2017

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом генсек напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию

Присоединение альянса к коалиции не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.

Комментарии
2
Василий Фесин
Что-то нужно вякнуть...
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Владимир Vell
То, что коалиция состоит из несостоятельных стран поцик не уточнил .
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