Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация
При этом организация
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ», — сказал он на
Присоединение альянса к коалиции не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.