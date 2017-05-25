Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ

Источник: AP 2017

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом генсек напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию