Додон прокомментировал задержание чиновников примэрии Кишинева
Президент Республики Молдова прокомментировал прошедшие сегодня обыски в примэрии Кишинева и задержание чиновников.
Президент Республики Молдова прокомментировал прошедшие сегодня обыски в примэрии Кишинева и задержание чиновников.
Известия застали главу государства в пути: Игорь Додон отправился в Будапешт с рабочим визитом.
«Надеюсь, осенью у нас пройдут досрочные выборы, по меньшей мере, в муниципии Кишинев. Город нужно как можно скорее спасать от деградации», — написал президент на своей странице в одной из социальных сетей.
Напомним, что в результате обысков, офицерами НАЦ были задержаны секретарь Мунсовета Кишинева Валерий Диденко, независимый мунсоветник Олег Онищенко и мунсоветник от
Кроме того, генеральный примар Дорин Киртоакэ был выведен из кабинета под конвоем и препровожден домой для дальнейших обысков.