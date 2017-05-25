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23:35 (мск), источник: Noi.md

Додон прокомментировал задержание чиновников примэрии Кишинева

Президент Республики Молдова прокомментировал прошедшие сегодня обыски в примэрии Кишинева и задержание чиновников.

Известия застали главу государства в пути: Игорь Додон отправился в Будапешт с рабочим визитом.

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«Надеюсь, осенью у нас пройдут досрочные выборы, по меньшей мере, в муниципии Кишинев. Город нужно как можно скорее спасать от деградации», — написал президент на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что в результате обысков, офицерами НАЦ были задержаны секретарь Мунсовета Кишинева Валерий Диденко, независимый мунсоветник Олег Онищенко и мунсоветник от Либерально-демократической партии Геннадий Думанский, а также шесть экономических агентов.

Кроме того, генеральный примар Дорин Киртоакэ был выведен из кабинета под конвоем и препровожден домой для дальнейших обысков.

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