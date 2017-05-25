Киртоакэ арестован и сопровожден в НЦБК

UPDATE 21:44 — Офицеры антикоррупции вместе с мэром направились к нему домой. Там обыски продолжились. Правоохранители отказываются сообщать, фигурирует ли градоначальник в каком-либо уголовном деле и было ли обнаружено что-то важное для следствия в его кабинете.

UPDATE 20:01 — Несколько минут назад столичного примара Дорина Киртоакэ задержали и сопроводили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, сообщает NOI.md.

Больше часа сотрудники Центра проводили обыски в кабинете генерального примара. Доступ прессы был ограничен.

Выходя из своего кабинета он заявил что пока ничего не будет коментировать.

UPDATE 18:59 — В настоящий момент сотрудники НЦБК входят в кабинет Дорина Киртоакэ.

UPDATE 17:32 Несколько минут назад в кабинет примара Дорина Киртоакэ, где проходят обыски, вошли врачи скорой помощи. Пока не известно, кому стало плохо. Врачи сказали только то, что кто-то нуждается в медицинской помощи.

UPDATE 16:53 — Антикоррупционные прокуроры и сотрудники НАЦ в настоящее время находятся в приемной Дорина Киртоакэ, сообщил для Deschide.MD пресс-секретарь примэрии Вадим Брынзанюк. Полчаса назад примар был в своем кабинете.

16:29 — Примар Дорин Киртоакэ был арестован.

Объявление было сделано одним из муниципальных советников в социальной сети. НАЦ пока не подтвердил эту информацию.