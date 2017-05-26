Трамп пообещал разобраться с утечками информации в правительственных ведомствах

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обещает разобраться с проблемой утечек секретных данных, которые исходят от американских правительственных структур.

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«Эти предполагаемые утечки, исходящие из правительственных ведомств, вызывают глубокую тревогу. Они продолжаются в течение длительного времени, моя администрация разберется с этим», — говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Я прошу министерство юстиции и другие профильные ведомства провести полное разбирательство по данному вопросу. Виновные должны быть подвернуты судебному преследованию по всей строгости закона», — добавил глава государства.