Трамп пообещал разобраться с утечками информации в правительственных ведомствах
Американский лидер поручил министерству юстиции и другим профильным ведомствам провести полное разбирательство по данному вопросу.
Американский лидер поручил министерству юстиции и другим профильным ведомствам провести полное разбирательство по данному вопросу.
ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обещает разобраться с проблемой утечек секретных данных, которые исходят от американских правительственных структур.
«Эти предполагаемые утечки, исходящие из правительственных ведомств, вызывают глубокую тревогу. Они продолжаются в течение длительного времени, моя администрация разберется с этим», — говорится в заявлении американского лидера, распространенном
«Я прошу министерство юстиции и другие профильные ведомства провести полное разбирательство по данному вопросу. Виновные должны быть подвернуты судебному преследованию по всей строгости закона», — добавил глава государства.
Ранее Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер-арене».