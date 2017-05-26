Луценко об «облаве» на налоговиков: вертолеты будут летать еще чаще

В среду, 25 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых «налоговых площадках».

«Мы тщательно собрали доказательства, у нас на руках есть заключения экспертизы, у нас на руках есть масса документов, и финальным решением было задерживать несколько десятков высокопоставленных чиновников Налоговой системы времен Януковича одновременно. Нам удалось не допустить утечки информации. Нам удалось все сделать скоординировано, вертолеты нам были необходимы, чтобы успеть пойти в суд за санкциями на арест», — рассказал Луценко в эфире телеканала «1+1», передает ТСН.

Генпрокурор добавил, что «стоимость этих вертолетов меньше, чем 0,2% от арестованного имущества подозреваемых».

Луценко также сказал, что возмущен решениями суда, которые избрали, по его словам, мягкие меры пресечения задержанным экс-налоговикам.

«У судей есть все возможности, если не арестовать их, то по крайней мере определить достаточные залоги. Отпускать человека, у которого дома было обнаружено в сумке 3,8 млн долларов США, под залог 15 млн грн, мне кажется неадекватным», — сказал глава ГПУ.

Также Луценко сообщил, что 32 лица, которые занимали высокие должности во времена Януковича, уже находятся в суде, 16 экс-чиновников уже осуждены. «Так же будет с этими… Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще, чем в тот день», — заверил он.

Ранее спикер министерства Артем Шевченко заявил, что спецоперация Генпрокуратуры и МВД по задержанию бывших и действующих сотрудников налоговых служб обошлась государству в 330 тысяч гривен.