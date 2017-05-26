В Белом доме рассказали о «дискуссиях» относительно антироссийских санкций

«Дискуссии по санкциям и России велись сегодня в НАТО. Была довольно широкая дискуссия со многими [странами] НАТО относительно антироссийских санкций», — приводит агентство слова представителя Белого дома.

Также Кон сообщил, что у президента США Дональда Трампа пока не сформировалась позиция по санкциям против России. «Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него есть много вариантов», — сказал он.

Кроме того, представитель администрации США выразил уверенность в том, что и на саммите G7, который стартует на Сицилии 26 мая, тематика России останется в числе наиболее обсуждаемых вопросов.

«Вопрос России будет поднят, я уверен, что вопрос Китая также, все главные экономические вопросы будут подняты», — пояснил Кон.

В 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала военных столкновений на востоке Украины США и ряд стран ввели финансовые санкции против России, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.