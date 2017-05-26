Новейший вертолет Ка-62 совершил первый полет на базе в Приморье

Владивосток, 26 мая, PrimaMedia.

Новейший вертолет Ка-62 совершил вчера первый испытательный полет на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» в Приморье. Видео испытаний опубликовал в своем твиттере вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт АО «Вертолеты России».

Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле прошлого года. В рамках программы ввода в строй вертолета Ка-62 специалистами ПАО ААК «Прогресс» и АО «Камов» было произведено поэтапное усложнение режимов испытаний опытной машины с целью более тщательной проверки всех систем и оборудования вертолета. По завершении испытаний по данной программе, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. На сегодняшний день на предприятии изготовлено еще несколько опытных образцов Ка-62.

Особенностью вертолета Ка-62 является широкое применение в конструкции современных материалов — полимерных композиционных материалов (ПКМ), а также высокопрочных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему уменьшается масса пустого вертолета, соответственно увеличивается его скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.

К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Вертолет имеет пятилопастной несущий винт, две автономные гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, а также авариестойкую топливную систему и уникальное птицестойкое остекление.