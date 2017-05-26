Луценко: В деле Гонгадзе появились важные доказательства

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

«Завершено дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся», — цитирует генпрокурора Украинская правда.

Луценко подчеркнул, что дело находится на его личном контроле, и он планирует завершить его до окончания своего срока на посту, то есть примерно за полгода. 6 января Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу за убийство журналиста Гонгадзе, который вынес 9 января 2013 года Печерский райсуд Киева, напоминает издание.