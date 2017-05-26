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10:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У президента попросили милосердия

Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена.

По мнению авторов идеи, амнистия может облегчить жизнь миллионов граждан — например, водителей, лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

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СПЧ готов представить главе государства свои наработки по амнистии, которую предлагается приурочить к 100-летию Октябрьской революции.

Глава СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент Владимир Путин поддержит предложение совета и выступит с инициативой проведения административной амнистии. «Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», — сообщил «Ъ» Михаил Федотов, назвав свое предложение «абсолютно новаторским ходом».

«Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», — пояснил он. По словам главы СПЧ, принципиально важно, чтобы была поддержана сама идея административной амнистии.

Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей.
Михаил Федотов
Глава СПЧ

Записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции глава СПЧ, по его словам, уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. В совете готовы создать проект постановления, который президент может внести в Госдуму. Соответствующие наработки у совета есть, подтвердил «Ъ» господин Федотов.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году за административные правонарушения осуждены 6,4 млн человек.

Из них 3,7 млн человек оштрафованы, причем в доход государства так и не были взысканы штрафы на общую сумму в 72 млрд руб., 1,1 млн человек были отправлены под арест (максимум до 15 суток). 496 тыс. автомобилистов, по данным ГИБДД, были лишены водительских прав.

Было бы хорошо, если бы под амнистию попали водители, а также осужденные за экономические преступления, например нарушение правил торговли.
Илья Шаблинский
Заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права ВШЭ, член СПЧ
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Он говорит, что большинство штрафов по КоАП — на суммы от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

«Это незначительно для экономики и не повлияет на выплаты пенсий, но сильно облегчит жизнь гражданам», — считает он. Председатель совета общественных наблюдателей Мария Каннабих заявила «Ъ», что в последнее время выросло количество обращений к ней с жалобами на административный арест.

Я бы хотел, чтобы под амнистию попали осужденные за нарушения правил проведения митингов и за нарушения миграционных правил.
Андрей Бабушкин
Руководитель правозащитной организации «Комитет за гражданские права»

Михаил Федотов говорит также о возможности уменьшения наказания — «сокращения назначенных штрафов и сроков лишения специального права — например, водительских прав или права заниматься определенным видом деятельности».

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По мнению члена Московской Хельсинской группы Валерия Борщева, амнистия — не лучший вариант освобождения от наказания: «Наша судебная система не вызывает доверия — оправдательных приговоров мало. Предложение СПЧ — это скорее оценка работы судов и следствия».

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков идею не поддерживает: «Я противник любых амнистий, потому что амнистия — это ситуация, при которой проявляется торжество милосердия над законностью, а я все-таки за законность. Я понимаю, когда люди сидят годами, но тут что амнистировать, штрафы? А когда водительских прав лишают, то там редко встретишь ситуацию, где надо проявить милосердие». Тем не менее господин Синельщиков «посмотрел бы соответствующий законопроект».

Анастасия Курилова

Комментарии
6
Сергей Донченко
Вообще-то речь идёт об освобождении от административной ответсвенности, а не от уголовной. Причём здесь "сидеть" ?
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Т K
во!!!!я же говорил!!!!щас туда воткнут кучу чинушей-коррупционэров!!!собачка женского рода!!!!
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Человек Разумный
Путин еще не забудь списать долги гражданам по ипотекам и кредитам! А то народ на грани вымирания с такими законами, не все же твои друзья!
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