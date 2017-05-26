ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по России

По мнению следователей, Кушнер обладает важной информацией, имеющей отношение к их расследованию. Однако, по словам источников, это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены предъявить ему обвинение.

«Неизвестно, получил ли Кушнер какие-либо запросы от федеральных следователей. Также непонятно, что именно в деятельности Кушнера привлекло интерес ФБР», — подчеркивается в сообщении.

Зять Трампа встречался по крайней мере один раз в декабре прошлого года с российским послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, а также встретился в прошлом году с председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

«Господин Кушнер ранее изъявлял желание поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся», — сказал телеканалу адвокат советника президента Джейми Горелик.

Между тем, по информации газеты The Washington Post, «следователи сосредоточились на серии встреч, проведенных Кушнером» с банкиром и послом.