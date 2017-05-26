Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
03:18 (мск), источник: Интерфакс

ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Зять президента США Дональда Трампа и один из его старших советников Джаред Кушнер привлек пристальное внимание ФБР, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы, передает в четверг телеканал NBC News со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Источник: Reuters

По мнению следователей, Кушнер обладает важной информацией, имеющей отношение к их расследованию. Однако, по словам источников, это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены предъявить ему обвинение.

Читайте также
Зять Трампа, миллионер, советник, филантроп: кто такой Джаред Кушнер

«Неизвестно, получил ли Кушнер какие-либо запросы от федеральных следователей. Также непонятно, что именно в деятельности Кушнера привлекло интерес ФБР», — подчеркивается в сообщении.

Зять Трампа встречался по крайней мере один раз в декабре прошлого года с российским послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, а также встретился в прошлом году с председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

«Господин Кушнер ранее изъявлял желание поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся», — сказал телеканалу адвокат советника президента Джейми Горелик.

Между тем, по информации газеты The Washington Post, «следователи сосредоточились на серии встреч, проведенных Кушнером» с банкиром и послом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
Греф напророчил рекордную прибыль Сбербанка
СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь