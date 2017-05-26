Луценко ответил Савченко по поводу выдачи оружия активистам Майдана
По словам генерального прокурора Украины, чтобы найти в его словах, сказанных в пик противостояния на Майдане, призывы стрелять, «нужно иметь больное воображение».
По словам генерального прокурора Украины, чтобы найти в его словах, сказанных в пик противостояния на Майдане, призывы стрелять, «нужно иметь больное воображение».
КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко отверг обвинения в том, что он во время событий на майдане Незалежности в Киеве зимой 2014 года обещал раздать оружие активистам.
Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что при Луценко не стоит ждать завершения расследования уголовных дел о гибели людей во время массовых акций протеста в столице Украины в 2014 году. По ее словам, Луценко, который был одним из лидеров лагеря протестующих, в пик противостояния призвал активистов продержаться еще день, пообещав, «что до утра на площади будет полно оружия».
«Дословно я сказал следующее: завтра мы будем иметь, чем себя защищать, больше безнаказанно расстреливать нас не удастся никому. Это дословно то, что я сказал, чтобы найти в этих словах призывы, что у нас есть десятки автоматов, и мы завтра всех будем стрелять, нужно иметь больное воображение», — сказал Луценко в четверг вечером в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».
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