Управление госконтроля Хабаровского края: Обысков не было, но системный блок изъяли

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

Обысков в управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края не производилось. Учреждение предоставило сотруднику МВД только системный блок, копии обращений, приказов, должностных регламентов, распоряжения о проверке, акта проверки, протокола об административном правонарушении, постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении, сообщил корр. ИА AmurMedia и.о. начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Саласин.

Ранее агентство сообщало, что обыски прошли в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. В результате проверок была изъята компьютерная техника.

При этом, в ответе на редакционный запрос, руководство краевого управления госконтроля опровергает опубликованную на сайте информацию.

«Управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края на Ваш запрос сообщает следующее.

По требованию сотрудника УЭБ и IIК УМВД России по Хабаровскому краю управление представило последнему информацию на электронном и бумажных носителях (один системный блок, копии обращений, приказов, должностных регламентов, распоряжения о проверке, акта проверки, протокола об административном правонарушении, постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении и др.), касающуюся проверки соблюдения обязательных требований управляющей организацией ООО «Управляющая компания»).

Обыски в управлении не производились, компьютеры, как комплексы конструктивно сочлененных предметов (монитор, клавиатура, системный блок и т. д. ), в управлении не изымались. Таким образом, информированный источник предоставил в АmurМеdiа недостоверную информацию.

Кроме того, управление периодически предоставляет информацию в правоохранительные органы, что само по себе не свидетельствует о наличии каких-либо нарушений в деятельности управления.

Одновременно сообщаем, что управление не располагает сведениями о том, в какие именно правоохранительные органы обратился гражданин и какого рода информацию там ему предоставили — сообщается в документе за подписью и.о. начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александра Саласина.