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05:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэр Хабаровска встретился с делегацией из Пучона

В Хабаровск прибыла делегация из Пучона. В администрации города с гостями из Южной Кореи встретился мэр Александр Соколов.

С корейской стороны участие в беседе приняли вице-мэр муниципалитета города Пучон, начальник пучонского департамента, начальник департамента культуры, а также главный врач, директор больницы Пучона Ли Мен Мук, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества. Александр Соколов рассказал гостям об экономике города, о режиме свободного порта, о ТОРах, которые сейчас активно развиваются на территории Хабаровска.

«В этом году исполняется 15 лет побратимским связям между нашими городами. Наше сотрудничество является примером для многих городов-побратимов. Между нами налажены взаимные обмены официальными делегациями, экономическое сотрудничество, творческие коллективы выступают на крупных праздниках наших городов. Школьники из Хабаровска и Пучона с удовольствием ездят друг к другу в гости», — отметил Александр Соколов.

Вице-мэр Пучона Ли Чжин Су поблагодарил Александра Соколова за гостеприимство и выразил желание вывести побратимские связи городов на новый уровень.

«На территории города Пучон работают более десяти тысяч предприятий. Надеемся, что они заинтересуются вступлением в ТОР. Есть интерес к вашему региону и со стороны наших туристов. Спасибо вам за сотрудничество», — сказал Ли Чжин Су.

Известно, что корейская делегация посетит торжества, посвященные 159-летию краевой столицы. В свою очередь вице-мэр Пучона пригласил хабаровского коллегу на летний кинофестиваль и выставку экспортеров. Также он вручил Александру Соколову благодарственное письмо в честь 15-летия побратимских связей.

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