Мэр Хабаровска встретился с делегацией из Пучона
В Хабаровск прибыла делегация из Пучона. В администрации города с гостями из Южной Кореи встретился мэр Александр Соколов.
В Хабаровск прибыла делегация из Пучона. В администрации города с гостями из Южной Кореи встретился мэр Александр Соколов.
С корейской стороны участие в беседе приняли
На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества. Александр Соколов рассказал гостям об экономике города, о режиме свободного порта, о ТОРах, которые сейчас активно развиваются на территории Хабаровска.
«В этом году исполняется 15 лет побратимским связям между нашими городами. Наше сотрудничество является примером для многих
«На территории города Пучон работают более десяти тысяч предприятий. Надеемся, что они заинтересуются вступлением в ТОР. Есть интерес к вашему региону и со стороны наших туристов. Спасибо вам за сотрудничество», — сказал Ли Чжин Су.
Известно, что корейская делегация посетит торжества, посвященные 159-летию краевой столицы. В свою очередь