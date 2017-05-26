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06:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подала в Верховный суд запрос об аннулировании решения об ее импичменте и возвращения поста главы государства. Об этом сообщает O Globo.

Источник: Reuters

В качестве одного из аргументов иска приводится разгорающийся в стране коррупционный скандал вокруг действующего президента Мишела Темера, начавшийся с появления записей, компрометирующих его и указывающих на его возможную роль в подкупе высших должностных лиц.

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«Страна переживает сегодня острый политический и институциональный кризис такого масштаба, как никогда ранее. С каждым днем появляется все больше свидетельств того, что нынешний неизбранный никем президент республики не имеет права на мандат», — подчеркнула Руссефф.

Она добавила, что процесс импичмента сопровождался грубыми нарушениями и без каких-либо законных оснований.

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Позднее судья Федерального верховного суда Бразилии дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом, действующий глава государства официально стал подозреваемым в коррупции. При этом Темер обвинения отвергает. В стране вспыхнули массовые протесты.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Руссефф. 31 августа сенат санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

Комментарии
2
Иван Петров
Чой-то тама у них какая-то сплошная ламбада вытанцовывается.
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Владимир Пацак
Как она похожа с нашими полуросликами, которые присвоили право на владение Россией?
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