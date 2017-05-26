Аваков оценил работу Деканоидзе и Згуладзе в МВД Украины

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что грузинские менеджеры, которые с ним работали (Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе), были настоящими профессионалами, правда, по его словам, работа главы Нацполиции не слишком подходит первой. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала во время общения с Соней Кошкиной.

«Я хочу сказать комплимент грузинам — блестящая аналитика, блестящий организатор Эка Згуладзе, которая работала со мной почти год (как первый заместитель министра внутренних дел) и сейчас работает со мной в качестве советника. Это одна из наиболее подготовленных людей, компетентных», — подчеркнул глава МВД.

По его словам, Хатия Деканоидзе, когда она на первом этапе работала над проектным менеджментом, тоже была замечательной.

«Что касается ее работы, как главы Нацполиции, то думаю, что это все же не было ее лучшей функцией. Она, наверное как человек является созданной для другого», — отметил министр.

На вопрос ведущей, почему он так долго тянул с ее увольнением, Авкаков отметил, что, по его мнению, все высокие государственные должности — это совокупность ответственности группы лиц.