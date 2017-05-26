Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Знарок прогрессирует, почему же Россия вновь без золота?
Фетисов: У России могут появиться комплексы
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Каменских откровенно поведала о причинах лишнего веса - СМИ
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
07:41 (мск), источник: 112.ua

Аваков оценил работу Деканоидзе и Згуладзе в МВД Украины

Аваков их назвал настоящими профессионалами.

Источник: 112.ua

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что грузинские менеджеры, которые с ним работали (Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе), были настоящими профессионалами, правда, по его словам, работа главы Нацполиции не слишком подходит первой. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала во время общения с Соней Кошкиной.

Читайте также
Совершали противоправные действия: Аваков заявил об отстранении трех копов после столкновений 9 мая в Днепре

«Я хочу сказать комплимент грузинам — блестящая аналитика, блестящий организатор Эка Згуладзе, которая работала со мной почти год (как первый заместитель министра внутренних дел) и сейчас работает со мной в качестве советника. Это одна из наиболее подготовленных людей, компетентных», — подчеркнул глава МВД.

По его словам, Хатия Деканоидзе, когда она на первом этапе работала над проектным менеджментом, тоже была замечательной.

«Что касается ее работы, как главы Нацполиции, то думаю, что это все же не было ее лучшей функцией. Она, наверное как человек является созданной для другого», — отметил министр.

На вопрос ведущей, почему он так долго тянул с ее увольнением, Авкаков отметил, что, по его мнению, все высокие государственные должности — это совокупность ответственности группы лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Утреннее шоу "112 минут". Выпуск от 26.05.2017
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Экс-президент Бразилии потребовала аннулировать ее импичмент
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь