Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Брюсселе

Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

«Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — заявил Маркович журналистам.

Кроме того, на встрече он поблагодарил Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО. По словам премьера, в любом случае «естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду».