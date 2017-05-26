Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Брюсселе
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Трамп в ходе осмотра здания новой
«Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — заявил Маркович журналистам.
Кроме того, на встрече он поблагодарил Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО. По словам премьера, в любом случае «естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду».
Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми